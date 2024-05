A lovit un copil si tot nu s-a oprit

Vineri, 3 mai, in jurul orei 15.30, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident, in localitatea Cata. In urma deplasarii la fata locului, acestia au constatat ca "incidentul s-ar fi produs in momentul in care un utilaj agricol, condus de un barbat, de 39 de ani, din localitatea Cata, ar fi patruns in curtea unui imobil, acolo unde se afla si un copil, in varsta de 12 ani, pe care l-ar fi accidentat cu un element metalic al cupei vehiculului. Dupa incident produs, ... citește toată știrea