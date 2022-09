A lovit un parapet si a parasit locul accidentului. Masina avea numere false, iar el nu avea carnet

Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Zarnesti efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere".In fapt, in noaptea de 2 spre 3 septembrie, pe raza localitatii Poiana Marului, din judetul Brasov, a avut loc un eveniment rutier, in care a fost implicat un autovehicul, respectiv conducatorul auto a acrosat un parapet metalic, ... citeste toata stirea