A luat foc trenul de Harman, la Budila

Zeci de calatori au fost blocati duminica, 20 octombrie, in cursul dupa amiezii, intre Budila si Harman, dupa ce compartimentul motor al unui tren a luat foc in mers Un incendiu a izbucnit la compartimentul motor al unui tren care transporta calatori, fiind necesara oprirea acestuia in vederea evacuarii imediate a pasagerilor, a transmis Digi 24. Postul de televiziune nu a precizat carui operator ii apartine trenul, insa sectia de circulatie feroviara 403 Harman-Intorsura Buzaului este ... citește toată știrea