Un urs a fost lovit cu o sticla, de un barbat care se afla intr-o masina, in timpul unei calatorii pe Transfagarasan, in apropiere de barajul Vidraru, in cursul zilei de duminica, 25 iunie. Imaginile au aparut in mediul online, starnind un val de reactii negative. In imagini se poate observa cum un barbat, aflat intr-o masina cu numere de Arges, loveste ... citeste toata stirea