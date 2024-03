Politia Locala Brasov a pastrat joi, 29 februarie, un moment de reculegere in memoria politistului local din Cisnadie, decedat in timp ce isi desfasura activitatea."Institutia noastra transmite sincere condoleante familiei greu incercate si este alaturi de colectivul Politiei Locale Cisnadie. Dumnezeu sa-l odihneasca!", se arata in comunicatul transmis de institutie, cu titlul "A mai cazut un coleg la datorie... Un coleg tanar, devotat ... citește toată știrea