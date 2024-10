A mai trait doar 10 zile...

Adolescenta in varsta de 15 ani care a cazut de la etajul 6 al unui bloc situat in Brasov, pe strada Parcul Mic, a decedat joi, 3 octombrie. Andreea A.C. se afla la sectia de terapie intensiva din cadrul Spitalului Judetean Brasov din noaptea de 23 spre 24 septembrie, unde a ajuns in stare critica, avand un traumatism cranio-cerebral sever.Eleva in clasa a IX-a la un liceu din Brasov, fata a fost initial data disparuta de familie luni, 23 septembrie. Potrivit anuntului Politiei ... citește toată știrea