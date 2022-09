A murit actorul Alexandru Arsinel

Actorul Alexandru Arsinel, in varsta de 83 de ani, a incetat din viata joi seara la Spitalul Universitar Bucuresti, a anuntat unitatea medicala.Artistul avea mai multe probleme de sanatate. El se afla internat la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, din 15 septemebrie. De de o saptamana se afla in sectia de Terapie Intensiva."In aceasta seara, marele actor Alexandru Arsinel, s-a stins din viata in urma unei lungi suferinte. Domnul Alexandru Arsinel a fost internat pe data de 15 ... citeste toata stirea