A murit actrita Ileana Stana Ionescu la varsta de 87 de ani

Actrita Ileana Stana Ionescu a murit duminica la varsta de 87 de ani. Cu o cariera de peste 60 de ani in teatru si film, Ileana Stana Ionescu a fost una dintre cele mai cunoscute si mai indragite actrite ale generatiei sale. Nascuta la 14 septembrie 1936, la Brad (Hunedoara), a debutat ca actrita la varsta de 19 ani, la Teatrul de Stat din Resita, cu rolul Agnes in "Scoala femeilor", de Moliere. In anul 1959 s-a transferat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamt, unde cativa ani mai tarziu a ... citește toată știrea