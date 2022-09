A murit Alexandru Arsinel. Marele actor avea 83 de ani. Dumnezeu sa-l odihneasca!

Alexandru Arsinel a tras definitiv cortina peste viata din cauza unor probleme cardiace care l-au chinuit in ultimul timp. Actorul avea 83 de ani si a decedat la Spitalul Universitar Bucuresti unde era internat. Alexandru Arsinel s-a nascut in satul Dolhasca din regiunea Baia a Regatului Romaniei atunci, pe 4 iunie 1939, acum judetul Suceava. 1961 este anul in care a debutat Alexandru Arsinel pe scena Institutului de Teatru (sala Casandra) cu piesa "Centrul inaintas a murit in zori" a ... citeste toata stirea