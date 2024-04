A murit "decanul" procurorilor

Pavel Palcu (70 de ani), procurorul cu cea mai mare vechime in magistratura din Romania, a murit luni, 15 aprilie, intr-un centru de recuperare medicala din Bucuresti.Pavel Palcu se simtea rau de la sfarsitul anului trecut, de cand, in luna decembrie ,a suferit un atac cerebral si a fost internat in stare grava la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Clinic Judetean Arad. De atunci a urmat numeroase tratamente prin spitale.In ceea ce priveste cariera lui la inceputul acestui an ... citește toată știrea