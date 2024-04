A murit dupa ce a cazut de pe trotineta

Un barbat in varsta de 43 de ani a decedat, la finalul saptamanii trecute, dupa ce a cazut de pe trotineta cu care circula, iar in cazatura s-a lovit la cap. "In urma verificarilor efectuate de catre politisti, s-a constatat ca un barbat de 43 de ani, din municipiul Sfantu Gheorghe, care se deplasa cu o trotineta electrica pe strada 1 Mai, dinspre Piata Fantanii spre ... citește toată știrea