A murit femeia lovita pe trecerea de pietoni de catre viceprimarul din Predeal

Femeia de 65 de ani spulberata chiar pe trecerea de pietoni de catre seful PSD Predeal, viceprimar al orasului, Marius Mateescu, la sfarsitul anului trecut, a decedat, a anuntat luni, 7 februarie, Cetateanul.net, care prezinta si imagini de la inmormantareVictima, care fusese internata la Spitalul Judetean Brasov in stare extrem de grava, intrase in coma. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru ea.Accidentul a avut loc intr-o zi de luni, pe 13 decembrie, in jurul orelor 19.00. ... citeste toata stirea