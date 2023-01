A murit in fata Postei

O persoana a decedat marti, 10 ianuarie, in jurul orelor 10.00, pe strada, in fata oficiului postal de pe strada Oltet din cartierul Tractorul din Brasov. Martorii au sunat la 112, cazul fiind repartizat Sectiei 3 de Politie Brasov."In jurul orei 9.52, Politia Municipiului Brasov - Sectia 3 Politie a fost sesizata prin apelul unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca pe strada Oltet, din municipiul Brasov, se afla o persoana in stare de inconstienta. Politistii au identificat persoana in ... citeste toata stirea