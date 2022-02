A murit in timp ce incerca sa-si incalzeasca mancarea

Un barbat in varsta de 65 de ani din localitatea covasneana Ojdula a decedat la inceputul acestei saptamani, dupa ce butelia cu care isi incalzea mancare a explodat, iar totul in jurul sau a fost cuprins de flacari. "Barbatul locuia singur dupa ce si-a vandut casa si tot ce avea. A avut o pensie buna dar s-a mutat in gradina, intr-o rulota. Consuma, de regula, foarte mult alcool, alaltaieri s-a imbatat, a pus pe foc mancare la incalzit si a adormit probabil, era culcat in pat cand s-a intamplat ... citeste toata stirea