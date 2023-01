A murit la volan, iar ultimul instinct i-a fost sa nu raneasca pe altii

Un sofer de microbuz a murit luni, 30 ianuarie, in cursul diminetii, in timp ce se afla la volan, in zona Complexului din Batrolomeu din Brasov. Omul a apucat sa opreasca microbuzul, evitand astfel un accident rutier pe strada Lunga.La fata locului s-au deplasat doua echipaje SMURD insa barbatul nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare, paramedicii declarand decesul.Politistii au fost sesizati cu privire la caz prin apel la 112. "La data de 30.01.2023, in jurul orei 07.00, Politia Brasov ... citeste toata stirea