A murit lt. colonelul in rezerva, Mihail Radulescu, din cadrul IPJ Brasov

Inspectoratul de Politie Judetean Brasov deplange stingerea din viata, la data de 30 mai 2022, a lt. colonelului in rezerva Radulescu Mihail, in varsta de 68 ani.Cu o activitate de 22 de ani in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, lt. colonel (r) Radulescu Mihail si-a desfasurat activitatea in cadrul institutiei noastre incepand cu data de 30.12.1983, fiind ofiter de judiciar si economic, sef birou Investigarea Fraudelor Economice.Colegul nostru si-a incheiat activitatea ... citeste toata stirea