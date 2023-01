A murit Mihai Bica "vocea" lui Arsenie Boca

Teatrul Sica Alexandrescu este in doliu. Dupa o indelungata si grea lupta, actorul Mihai Bica (59 de ani) a trecut la cele vesnice vineri, 27 ianuarie. Nascut la 10 decembrie 1962, Mihai Bica a dat viata multor roluri de referinta in istoria din ultimele doua decenii ale teatrului brasovean."E o zi trista pentru noi, o zi in care am aflat ca prietenul nostru, colegul nostru, un partener de scena deosebit, actorul Mihai Bica, urca sa intregeasca galeria de mari artisti care au jucat pescena ... citeste toata stirea