A murit Mircea Noaghiu. Maestru emerit in alpinism, primul sef al Salvamont Brasov

Maestru emerit in alpinism, veteran salvamont, antrenor al Clubului Sportiv Universitar Brasov si autor de carti, brasoveanul Mircea Noaghiu a facut parte din generatia celor care au pus bazele salvarii montane in Romania, fiind primul sef al Serviciului Salvamont al Municipiului Brasov. Nascut in 1939, acesta s-a stins miercuri, 5 martie, din viata. "Mircea Noaghiu a plecat in ultima sa escalada catre inaltimile cerului", a transmis familia.Devenit instructor sportiv, Mircea Noaghiu a ... citește toată știrea