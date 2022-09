A murit "Pastorul de suflete". S-a prabusit din picioare, la doar 59 de ani, in drum spre Mitropolie

Parintele protopop de Bran-Rasnov-Zarnesti, Gheorghe Coltea, a trecut la cele vesnice, sambata, 17 septembrie, in cursul dupa amiezii. "Pastorul de suflete", cum isi spunea, s-a prabusit din picioare, in drum spre Mitropolia Sibiului. I s-a facut rau si a intrat in coma, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata.Trista veste ne-a fost data sambata de preotul Ionut Patea Ionut, secretar protopopesc la Protopopiatul Bran-Rasnov-Zarnesti. "Protopop Gheorghe Coltea a plecat la ... citeste toata stirea