A murit pe loc: Lovit de trasnet, in Muntii Bucegi

Sambata, 16 iulie, excursia pe munte s-a transformat in tragedie pentru un grup de 18 de turisti straini care au plecat in drumetie in Masivul Bucegi. In timp ce se aflau la peste 2.000 de metri altitudine, pe Creasta Bucsoiului, o furtuna violenta s-a pornit din senin. "Primul trasnet a cazut foarte aproape de grup si i-a bagat in sperieti pe toti. Al doilea insa l-a lovit in plin pe cetateanul strain. Ingroziti, ceilalti au fugit incercand sa se puna la adapost si au sunat dupa ajutor. O ... citeste toata stirea