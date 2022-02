A murit pe santier: 48 de ani

Luni, 31 ianuarie, in jurul orei 17.00, la Dispeceratul de Urgenta al ISU Brasov s-a anuntat producerea unui accident de munca pe un santier de pe strada Zaharia Stancu din Brasov, in spate la sediul Fan Curier."La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD. Cand a ajuns echipajul la fata locului barbatul era in stop cardio respirator, i s-au aplicat manevre de resuscitare de catre personalul SMURD, dar din pacate fara rezultat. Barbatul a fost declarat decedat", ne-a declarat maior Ciprian ... citeste toata stirea