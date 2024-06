A murit pe strada

Un barbat in varsta de 53 de ani a decedat, luni, 3 iunie, dimineata, dupa ce a cazut pe strada, la Sfantu Gheorghe. A fost gasit pe strada Karoly Kos, in jurul orei 6.00, in stare de inconstienta. La fata locului s-au deplasat echipaje medicale si de Politie, insa salvatorii nu au mai putut face nimic pentru a-l readuce la viata."Persoana in cauza, un barbat in varsta de 53 de ani, si-a pierdut cunostinta. ... citește toată știrea