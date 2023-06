Silvio Berlusconi a murit luni la varsta de 86 de ani in Spitalul San Raffaele din Milano, unde fusese internat vinerea trecuta. Fostul om de afaceri si premier italian suferea de leucemie. Starea sa de sanatate s-a deteriorat in ultimii ani. La sfarsitul anului 2020 a avut COVID-19 si pneumonie, in timp ce in anii anteriori a trebuit sa fie internat pentru o infectie a tractului urinar si in 2016 a suferit o operatie la inima.Berlusconi a exercitat functia de prim-ministru in 3 perioade, ... citeste toata stirea