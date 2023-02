Un angajat al unei firme de exploatare a lemnului a murit dupa ce copacul pe care l-a taiat a cazut peste el. Barbatul de 61 de ani era din judetul Vrancea si lucra pentru firma Forest Montan SRL cu sediul la Recea. Nefericitul eveniment s-a petrecut marti, 14 februarie a.c., in jurul orei 10.00, in locul cunoscut de localnici ca Valea Cumpanii, in ... citeste toata stirea