Artista Tina Turner a murit la varsta de 83 de ani in Elvetia.Tina Turner, una dintre marile vocaliste rock si cele mai carismatice interprete, a murit la varsta de 83 de ani, a confirmat purtatorul de cuvant al artistei.Intr-o declaratie, acesta a spus: "Tina Turner, 'Regina Rock'n'Roll' a murit in mod pasnic astazi, la varsta de 83 de ani, dupa o lunga boala in casa ei din Kusnacht, langa Zurich, Elvetia.Mesaje emotionante, de condoleante, de la ... citeste toata stirea