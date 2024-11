A-nceput postul Craciunului. In pietele Brasovului, vanzatorii "plang" dupa clienti

Orezul si ghiveciul sunt printre mancarurile enumerate de brasoveni ca preferatele lor in perioada postului. Aceasta si pentru ca preturile legumelor sunt destul de mari, chiar si in piete si cu atat mai mult in magazine. Astfel, producatorii din piete se plang de numarul mic de clienti. "Legume, ce putem sa avem altceva de post? E adevarat ca acum iesi mai bine cu carnea ca pret, dar nici carnea nu e prea ieftina, iar legumele sunt destul de scumpe", ne-a spus una dintre vanzatoarele din piata. ... citește toată știrea