A patra oara, cu noroc

Dupa trei runde "runde de vot" in Consiliul Local, in sedinta de plen din 20 septembrie, proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea cantinei sociale din Brasov (de pe str. Panselelor nr. 23, langa sediul Directiei de Asistenta Sociala Brasov, in fosta cantina a Liceului Astra ) a fost aprobat de alesi.De altfel, dupa acest proiect a fost aprobat, viceprimarul Brasovului, Flavia Boghiu, a declarat ca, dupa 10 ani, "vom avea ... citeste toata stirea