Vineri, 6 octombrie, in jurul orei 20.35, dispeceratul Politiei Municipiului Fagaras a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe DC 4A, in zona barajului de peste Raul Olt, a avut loc un accident rutier din care a rezultat vatamarea corporala a unei persoane. Ajunsi la fata locului politistii au identificat victima, fiind vorba de un barbat, care a declarat ca, in timp ce se afla la pescuit pe trotuarul barajului, prin spatele sau a trecut un autoturism care l-a lovit cu oglinda dreapta in zona ... citeste toata stirea