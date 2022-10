Reteaua WhatsApp inregistreaza probleme in aceasta dimineata. Mesajele nu se pot transmite in grupuri, iar problema pare a fi una care afecteaza serviciul in mai multe tari.Conform mesajelor transmise pe Twitter sau Facebook, reteaua WhatsApp nu functioneaza in mai multe zone din lume.In schimb, WhatsApp functioneaza in conversatiile private.UPDATENu mai functioneaza nici conversatiile private.UPDATE 2Aplicatia ... citeste toata stirea