A plecat de acasa de teama iubitului, a sunat-o ca sa o ameninte

Duminica, 18 decembrie, Sectia 2 Politie Brasov a fost sesizata de catre o femeie din municipiul Brasov, cu privire la faptul ca ar fi fost amenintata de catre concubinul sau."Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, in jurul orei 20.00, in timp ce se aflau la domiciliul comun din municipiul Codlea, pe fondul unor discutii contradictorii, femeia in cauza ar fi fost amenintata cu acte de violenta de catre concubinul sau, in varsta de 28 ani.Ulterior, in jurul orei 23.30, dupa