A plecat de acasa in haine de lucru, nu l-a vazut nimeni de trei saptamani

Sectia de Politie Rurala Voila a fost sesizata, duminica, de catre sotia unui barbat, in varsta de 57 ani din sat Dejani, cu privire la faptul ca sotul sau a plecat de la domiciliu in data de 9 mai, in jurul orei 20.00 si nu a revenit pana in prezent.Barbatul disparut are o inaltime de 1,70 metri, greutate aproximativ 85 kilograme, par negru, ten masliniu, ochi caprui, constitutie atletica. Pe antebratul stang are tatuat numele "Lili", iar la ... citeste toata stirea