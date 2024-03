A plecat de la azil si e de negasit

Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov au fost sesizati cu privire la faptul ca Pinko Attila, in varsta de 82 de ani, ar fi plecat voluntar de la Centrul pentru persoane varstnice din localitatea Victoria, fara a se cunoaste destinatia si fara a mai reveni pana in prezent.Aceasta are urmatoarele semnalmente: ... citește toată știrea