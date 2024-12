A plecat in Austria la fosta iubita si nu mai da nimeni de el

Florin, un tanar din Brasov care a plecat in vizita la fosta sa iubita, stabilita in Austria, a disparut fara urma la data de 8 decembrie 2024 si este cautat cu disperare de mama sa, care-l asteapta ingrijorata sa se intoarca acasa.Florin Mateias are 32 de ani, este domiciliat in Brasov si a plecat cu masina din Romania spre Austria, impreuna cu mama fostei sale iubite, la data de 5 decembrie 2024. Din cele relatate JurnalEmigrant.ro de catre mama tanarului, Dorina, cei doi au ajuns cu bine ... citește toată știrea