Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov au declansat ieri, in jurul orelor 18.00, alerta "Disparitie copi", dupa ce au fost sesizati cu privire la faptul ca Grigoras Iuliana-Mihaela, in varsta de 13 ani, a plecat in cursul zilei de joi, 15 iunie, de la domiciliu catre scoala, fara a mai reveni pana in prezent.Aceasta are urmatoarele semnalmente: inaltimea de aproximativ 1.60 m, greutatea aproximativ 50 de kg., constitutie ... citeste toata stirea