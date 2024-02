A pozat-o goala, cu gand de bogatie: 25.000 de euro

Politia Fagaras a dus la capat un caz de santaj si violare a vietii private, deschis in decembrie anul trecut, dupa ce o femeie si-a reclamat fostul partener, din Bucuresti, ca o urmarea si o teroriza, pentru ca voia bani de la ea."Cercetarile au inceput la finalul anului trecut, cand politistii au primit o sesizare in care se arata faptul ca un barbat ar exercita presiuni asupra fostei sale partenere, prin amenintari cu divulgarea catre actualul partener a unor imagini private, realizate in ... citește toată știrea