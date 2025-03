A primit un "semn de moarte" de la fostul: i-a pus foc in rulota

Duminica, 9 martie, in jurul orei 14:00, politistii din Codlea au fost sesizati cu privire la faptul ca, in zona extravilana a localitatii, o persoana ar fi incendiat o rulota. "Imediat, politistii s-au deplasat la locatia indicata, unde au constatat ca incendiul a fost stins, nefiind necesara interventia echipajelor de pompieri, iar pagubele produse au fost din categoria celor materiale. Astfel, in urma cercetarilor efectuate de politisti la fata locului a rezultat faptul ca, pe fondul unui ... citește toată știrea