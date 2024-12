A ramas fara TIR dupa ce Politia i-a verificat incarcatura

Politistii saceleni au deschis un dosar penal si au dispus confiscarea materialului lemnos pe care l-au identificat fara documentele prevazute de legislatie, in urma unui control efectuat in trafic. Marti, 10 decembrie, in jurul orei 19:00, in timp ce efectuau serviciul de monitorizare, au oprit pentru control un ansamblu de vehicule care se deplasa pe DN1A. "In cadrul controlului efectuat, dupa ce au verificat legalitatea documentelor, politistii au constatat ca incarcatura transportanta nu ... citește toată știrea