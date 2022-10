A rupt hainele de pe concubina

Suparat, nevoie mare, pentru ca se certa cu concubina si pe fondul consumului de alcool, un barbat din Brasov a agresat-o pe aceasta si i-a rupt hainele de pe ea. Speriata, femeia a sunat la 112 si a anuntat agresiunea, iar, acum, concubinul acesteia este cercetat pentru violenta in familie si distrugere. "In fapt, la data de 17 octombrie 2022, politistii au fost sesizati de catre o femeie din municipiul Brasov, cu privire la faptul ca ar fi fost victima unei violente in familie. Din ... citeste toata stirea