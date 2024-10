A salvat o viata, dar a blocat Brasovul

Un accident de circulatie care a avut loc miercuri, 9 octombrie, in jurul orelor 12.30, a blocat circulatia pe bulevardul Muresenilor din Brasov. Fiind singura cale de acces auto catre Scheii Brasovului, efectul a fost unul "in lant", in nici un sfert de ora tot traficul din zona centrala fiind dat peste cap.Singurele informatii date de Politia Brasov au fost ca: "in accident au fost implicate doua autoturisme, iar in urma coliziunii dintre acestea, o persoana, aflata intr-unul dintre ... citește toată știrea