A "scapat" masina in curba. 5 oameni pe targa

Joi, 5 decembrie, in jurul orei 22.00, un accident cu victime multiple a avut loc pe DJ 112 D, in localitatea Carpinis, comuna Tarlungeni. 5 oameni au fost preluati de ambulante, unul in stare foarte grava."La fata locului s-au deplasat trei echipaje SMURD, doua ambulante SAJ, un echipaj de descarcerare si un echipaj de stingere. In urma evenimentului, au rezultat cinci victime, dintre care una se afla in stare grava, aceasta fiind intubata. S-a intervenit pentru acordarea asistentei medicale ... citește toată știrea