A semnat ca primarul.... viceprimarul Igrisan

Primarul orasului Zarnesti, judetul Brasov, Alexandru Lucian Igrisan, a fost trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Brasov, pentru tentativa de frauda cu bani de la Uniunea Europeana.Anchetatorii spun ca, in perioada in care ocupa functia de viceprimar al orasului, ar fi pus la dipozitia Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice mai multe documente false privind finalizarea unui centru de informare si promovare turistica, in incercarea ... citeste toata stirea