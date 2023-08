Este prima data pentru Nicu Comsa cand are ocazia sa vina acasa de la Roma direct in judetul lui. Originar din Sambata de Sus, judetul Brasov, si plecat cu familia in Italia din 1993, Nicu are zeci de veniri acasa cu masina sau cu avionul la Bucuresti. Spune ca s-a saturat si de condus atatia amar de kilometri din Italia, dar si de aterizat la Bucuresti ca mai apoi sa urmeze in plina vara un drum infernal pe Valea Prahovei.Vestea mult asteptataCand a aflat ca se inaugureaza aeroportul de la ... citeste toata stirea