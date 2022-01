A stat pavaza in calea masinii pentru a-si proteja copiii: o invatatoare din Brasov si un sofer inconstient pe De Mijloc

O invatatoare din Brasov a fost surprinsa de camera de bord a unui autoturism in timp ce facea paravan pe o trecere pentru pietoni de pe strada De Mijloc din oras, pentru ca elevii sai sa traverseze in siguranta, dupa ce un sofer neatent a trecut in viteza, fara sa le acorde prioritate. Gestul sau a fost apreciat de foarte multi dintre cei care au comentat filmuletul, publicat pe Facebook de politistul brasovean Daniel Zontea.Desi cadrul didactic traversase deja banda a treia si se afla pe a ... citeste toata stirea