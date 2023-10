Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 4 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie", dupa ce au fost sesizati printr-un apel de urgenta cu privire la faptul ca ar exista o cearta intre un cuplu, aflat in locuinta."Cu privire la sesizarea primita miercuri (4 octombrie, n.r.), formulata de o femeie care a sesizat zgomote dinspre apartamentul vecin, politistii s-au deplasat in scurt timp la locul ... citeste toata stirea