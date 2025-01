A talharit doi vecini

Miercuri, 29 ianuarie, politistii au fost sesizati cu privire la faptul, ca din doua imobile invecinate, din satul Zizin, judetul Brasov, au fost sustrase mai multe bunuri."Cercetarile efectuate au condus, in scurt timp, la identificarea unui tanar, de 23 de ani, banuit ca, in noaptea de 28 spre 29 ianuarie, ar fi patruns, fara drept, in curtea unui imobil, de unde ar fi sustras mai multe unelte si aparate ... citește toată știrea