A trait razboiul pe viu. Gligor Popa din Grid a devenit eroul de la Letcani. A lasat urmasilor un Jurnal de razboi

Despre cel de-al II-lea Razboi Mondial, venirea rusilor si prapadul lasat in urma de acestia au povestit batranii si veteranii de razboi din Esara Fagarasului. Erau istorii traite de ei, dar pe care nu le gaseai in manualele scolare. Privind astazi spre Ucraina, putem vedea pe viu ce inseamna razboiul. In scoala anilor 80 se invata despre armata sovietica ,,eliberatoare", pe cand batranii nostri ne spuneau cum mamele isi ascundeau fetele prin cuptoarele de pita sau prin suri, pentru a nu cadea ... citeste toata stirea