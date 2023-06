Cuvant-inainteBuna ziua, Brasov! Ma numesc Andrei Bogdan si sunt unul dintre autorii care au publicat in ultimul an in cadrul rubricii "Supliment Religios". Vineri, 2 iunie 2023, se implineste un an de la primul meu articol in cadrul acestei rubrici si al acestui ziar, iar cu aceasta ocazie doresc sa le multumesc din suflet tuturor cititorilor care mi-au daruit o mica parte din timpul lor deoarece si-au dorit sa vada ce am de spus si de transmis; tuturor credinciosilor care au ales sa ... citeste toata stirea