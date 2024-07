A treia licitatie pentru reabilitarea "cantinei PCR"

Consiliul Judetean Brasov a lansat miercuri, 10 iulie, o noua licitatie de lucrari pentru eficientizarea energetica a cladirii de pe Bulevardul Eroilor (vis-a-vis de Colegiul National "Unirea") in care a functionat restaurantul Bistro 2000 (fosta cantina PCR), iar ofertele sunt asteptate pana in 25 iulie. Aceasta este a treia licitatie pentru lucrarile la acest imobil, dupa ce primele doua proceduri (una lansata in 3 ianuarie 2024, iar cealalta in 19 martie 2024) au fost anulate dupa ce la ... citește toată știrea