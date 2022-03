A treia prelevare de organe, la Brasov: alte doua vieti salvate

Un pacient care a decedat in urma unui traumatism cranian sever a salvat viata a doi pacienti, in urma unor transplanturi de rinichi, realizate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Brasov. A fost a treia prelevare de organe din acest an de la unitatea medicala brasoveana.Familia pacientului a fost de acord cu donarea rinichilor si astfel au adus bucurie in viata a doi pacienti, pe 10 martie, chiar de Ziua Mondiala a Rinichiului.Echipa ATI si de coordonare a spitalului brasovean a ... citeste toata stirea