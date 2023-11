In perioada 2022 - ianuarie 2023, un barbat cu cetatenie straina "ar fi incercat sa transfere sub autoritatea si controlul sau o minora de 14 ani in scopul exploatarii sexuale, oferind in acest scop familiei persoanei vatamate sume de bani", transmite DIICOT."In urma perchezitiilor domiciliare efectuate in judetul Covasna, la resedinta barbatului, au fost descoperite si ridicate mai multe sisteme informatice si medii de stocare (2 laptopuri, 2 telefoane mobile, un aparat foto, 5 HDD, 10 ... citeste toata stirea